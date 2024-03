Demnach war Mahmoud Muhammad Abd Khad für die Rekrutierung von Terroristen zuständig. Er sei in Zusammenarbeit mit dem israelischen Geheimdienst bei einem Luftangriff getötet worden. Zuvor hatte die israelische Armee bereits Details zu einem Einsatz im Norden des Gazastreifens bekannt gegeben. Dort sollen mehr als 100 Terroristen getötet und 35 Einrichtungen wie Waffenlager und Produktionsanlagen zerstört worden sein. Ferner habe die Armee Hunderte Abschussrampen und Abschussvorrichtungen entdeckt und zerstört. Alle diese Angaben konnte nicht unabhängig überprüft werden.

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu stellte in einer Ansprache in Tel Aviv klar, dass die Regierung den Forderungen der Hamas nicht nachgeben werde. Gestern hatte in Kairo ein weiteres Treffen der Vermittlerstaaten USA, Katar und Ägypten stattgefunden, dem Israel jedoch - anders als die Hamas - zunächst fernblieb. Israel verlangt von den Islamisten unter anderem eine Liste der noch lebenden Geiseln in ihrer Gewalt.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.