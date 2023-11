Gaza-Krieg

Israelische Soldaten im Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt. (AFP / Israeli Army)

Das Militär veröffentlichte Abend ein Video, das die unterirdische, betonierte Anlage zeigen soll. Diese befinde sich zehn Meter unter der Klinik. Der Zugang liege auf dem Gelände in einem Gebäude, in dem bereits Munition gefunden worden sei. Israel wirft der radikal-islamischen Hamas vor, hier eine Kommandozentrale eingerichtet zu haben. Seit Tagen durchkämmen Soldaten den Komplex. Die Terrororganisation bestreitet das.

Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnete die Zustände in der Klinik als verheerend. Heute brachten WHO-Mitarbeiter 31 Frühgeborene in Sicherheit. Weitere Evakuierungen sind geplant. Nach Angaben der WHO sollen sich noch rund 250 Patienten in dem Al-Schifa-Krankenhaus befinden.

