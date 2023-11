Israelische Soldaten im Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza Stadt. (AFP / Israeli Army)

Armeesprecher Hagari sagte, in der Klinik sei ein operatives Hauptquartier der Terrororganisation mit Kommunikationsausrüstung gefunden worden. Zudem sei man auf geheimdienstliches Material, Waffen und Militärtechnologie gestoßen. Die Funde seien eindeutiger Beweis, dass das Krankenhaus im Widerspruch zum Völkerrecht militärischen und terroristischen Zwecken diente. Der Sprecher erklärte weiter, der Einsatz in der Klinik dauere noch an und werde so lange weitergehen, wie nötig. Alle Funde würden gegenwärtig gründlich untersucht. Reporter hatten zuvor berichtet, die Bodentruppen hätten sich inzwischen wieder aus dem Areal zurückgezogen.

Die Hamas bezeichnete die israelischen Berichte als Lüge und dementierte die Waffenfunde. Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen erklärte, es erlaube die Lagerung solchen Materials in Krankenhäusern nicht. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

