Nahost-Krieg

Israelische Soldaten im Gazastreifen. (AFP / Gil Cohen-Magen)

Armeesprecher Hagari erklärte, die Truppen seien in "komplexe Gefechte in dicht besiedelten Gebieten" verwickelt und würden dabei in weitere Hochburgen der militant-islamistischen Hamas vordringen. Es gehe immer noch darum, Tunnelsysteme aufzuspüren und zu zerstören sowie umfangreiches Waffenmaterial der Terroristen sicherzustellen oder zu vernichten. So würden in den kommenden Tagen etwa die Kapazitäten der in der südlichen Großstadt Chan Junis kämpfenden Division weiter ausgebaut. Weiter hieß es, bisher hätten Israels Bodentruppen etwa 30.000 Sprengkörper der Hamas zerstört oder beschlagnahmt, darunter Panzerabwehrraketen und Raketen.

