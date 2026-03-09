Iran-Krieg

Im Westen Teherans wurde ein Öllager getroffen. (picture alliance / NurPhoto / Morteza Nikoubazl)

Unter anderem sei ein Drohnenhauptquartier der iranischen Revolutionsgarden zerstört worden, erklärte ein Sprecher der Streitkräfte. Von dort aus seien Angriffe gegen Israel gestartet worden. Die staatliche iranische Rundfunkagentur IRIB berichtete zudem von Angriffen auf Militäranlagen im Westen Teherans.

Der Iran attackierte seinerseits wieder Israel mit Raketen. Dabei wurden laut dem Rettungsdienst David Adom bei einem Angriff auf eine Baustelle im Großraum Tel Aviv zwei Arbeiter getötet. Auch die pro-iranische Hisbollah griff nach eigenen Angaben erneut Israel mit Raketen an. Ziel sei ein Militärstützpunkt in der Nähe von Tel Aviv gewesen, erklärte die militant-islamistische Miliz. Über mögliche Schäden oder Opfer ist bislang nichts bekannt.

Mehr zum Thema:

Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.