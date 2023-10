Israelischer Luftangriff auf den Gazastreifen. (Ariel Schalit/AP/dpa)

Man gehe davon aus, dass die meisten Entführten noch am Leben seien, sagte ein Sprecher der israelischen Armee. Unter den Verschleppten sind auch deutsche Staatsbürger. - Die israelische Armee drang in der vergangenen Nacht mit einzelnen Bodentrupps in den Gazastreifen vor, um nach den Geiseln zu suchen. Zudem setzte Israel seine Luftangriffe auf Ziele im Gaza-Streifen fort. Mehrere Tunnel, Kommandozentralen und Militärcamps der Hamas seien getroffen worden, erklärte ein Sprecher. Die Hamas sprach von mindestens 70 Toten. Die Zahl lässt sich unabhängig kaum bestätigen. Von israelischer Seite liegen dazu keine Angaben vor.

Neben der Hamas-Miliz im Gaza-Sterifen steht die Hisbollah-Miliz im Südlibanon weiterhin im Fokus der israelischen Armee. In der vergangenen Nacht wurden zwei Stelllungen der Miliz beschossen. Von dort sollen Raketen auf Israel abgefeuert worden sein.

