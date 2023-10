Deutschlandtag der Jungen Union

Ron Prosor, Botschafter des Staates Israel in Deutschland, fordert, das Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland zügig umzusetzen. (IMAGO / Christian Spicker / IMAGO / Christian Spicker)

Die Hamas wolle Israel aber vernichten. Das stelle die Terrororganisation seit ihrem Angriff auf Israel vom 7. Oktober jeden Tag aus Neue unter Beweis. Man dürfe daher nicht zulassen, dass die Hamas die Freiheiten der Demokratie missbrauche. Der Rechtsstaat müsse mit aller Härte gegen die Terroristen vorgehen, erklärte der Diplomat. Auch dürfe es nicht sein, dass auf pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland das Existenzrecht Israels in Frage gestellt werde.

Jüdischer Sportverein für "laute Mehrheit"

Der Präsident des Jüdischen Sportvereins Makkabi, Meyer, hofft angesichts antisemitischer und antiisraelischer Parolen auf vielen Demonstrationen in Deutschland auf stärkeren öffentlichen Widerspruch. Das gelte auch für eine Solidarisierung mit den Opfern der Hamas-Massaker im Süden Israels am 7. Oktober. Er sei der festen Überzeugung, dass die Mehrheit in Deutschland anständig sei, sagte Meyer der Deutschen Presse-Agentur. Diese Mehrheit müsse lauter werden. Es wäre schön, wenn mehr Menschen im öffentlichen Leben wie in sozialen Medien klare Worte über den Terror fänden.

Rabbinerkonferenz hofft auf robuste Antwort des Staates

Die Europäische Rabbinerkonferenz hofft angesichts teils hasserfüllter Slogans, die in den vergangenen Tagen wiederholt auf pro-palästinensischen Demonstrationen zu hören waren, auf eine robuste Antwort von Staat und Gesellschaft. "Es wäre schön, wenn sich rumspricht, dass sich der deutsche Staat nichts gefallen lässt", sagte Oberrabbiner Pincha Goldschmidt.

