Zerstörungen durch israelische Angriffe in Gaza-Stadt (Archivbild). (picture alliance / Anadolu / Saeed M. M. T. Jaras)

Zuvor waren schwere Angriffe auf die Stadt gemeldet worden. Laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa flogen israelische Kampfflugzeuge in der Nacht nahezu ununterbrochen Attacken, begleitet von Artilleriebeschuss. Berichten zufolge drangen daraufhin Panzer in die Stadt ein. Angaben von Krankenhäusern zufolge kamen mindestens 20 Menschen ums Leben.

Israelische Medien berichteten unter Berufung auf palästinensische Kreise, die Hamas habe Geiseln aus unterirdischen Tunneln geholt und in Häuser und Zelte der Stadt gebracht, um die israelische Armee an Einsätzen in bestimmten Gebieten zu hindern. Angehörige der von der Hamas festgehaltenen Geiseln warfen Ministerpräsident Netanjahu vor, deren Leben aufs Spiel zu setzen.

Das israelische Sicherheitskabinett hatte im August die Einnahme der Stadt im Norden des abgeriegelten Palästinensergebiets gebilligt. Die Armee hatte zuletzt begonnen, dort zahlreiche Hochhäuser zu zerstören, in der sie Infrastruktur der Hamas vermutet. Nach israelischen und palästinensischen Angaben sind bislang mehr als 300.000 Menschen aus der Stadt geflohen.

