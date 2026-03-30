Das israelische Parlament stimmt für die Einführung der Todesstrafe für Terroristen. (picture alliance/dpa/Christophe Gateau)

Kritiker sehen die Novelle als diskriminierend an, weil sie de facto nur Palästinenser betrifft. Deutschland und andere europäische Staaten hatten sich ablehnend dazu geäußert. Man sehe das Vorhaben mit großer Sorge und habe grundsätzliche Bedenken, sagte Regierungssprecher ‌Meyer vor der Abstimmung.

Gegen das Gesetz dürfte es Klagen vor dem Obersten Gerichtshof geben. Die Todesstrafe ist in Israel bislang faktisch ausgesetzt, auch wenn sie theoretisch für einige Verbrechen verhängt werden kann. Zuletzt wurde 1962 der NS-Verbrecher Adolf Eichmann hingerichtet.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.