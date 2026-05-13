Brüchige Waffenruhe

Libanon, Jiyeh: Sicherheitskräfte und Rettungskräfte versammeln sich um ein brennendes Fahrzeug am Schauplatz eines israelischen Luftangriffs, bei dem ein Auto getroffen wurde. (AP / dpa / Mustafa Jamalddine)

Die Luftangriffe richteten sich gegen Ziele der Terrorinfrastruktur der pro-iranischen Hisbollah-Miliz in mehreren Gebieten des südlichen Libanon, erklärte die Armee. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete mindestens neun Tote durch die Angriffe, darunter zwei Kinder.

Die pro-iranische Miliz beschießt immer wieder Ziele in Israel und verübt Angriffe auf israelische Soldaten im Süden des Libanon. Israel verweist auf sein Recht, gegen die Angriffe vorzugehen. Die Waffenruhe dürfte in den kommenden Tagen auslaufen, sollte sie nicht wieder verlängert werden. Eine weitere Gesprächsrunde zwischen Vertretern der beiden Staaten ist morgen und Freitag in den USA geplant.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.