Das israelische Militär forderte die Bewohner im Südlibanon auf, ihre Häuser zu verlassen. Sie sollten sich mindestens einen Kilometer in offenes Gelände zurückziehen. Das Militär erklärte, es führe Einsätze gegen die Hisbollah durch, die gegen die Waffenruhe verstoßen habe. - Gestern waren bei israelischen Luftangriffen nach libanesischen Angaben mindestens sieben Menschen getötet worden.
Die USA setzen sich für neue direkte Gespräche zwischen Israel und dem Libanon auf höchster Ebene ein, um eine dauerhafte Beilegung der Feindseligkeiten zu erreichen.
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Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.