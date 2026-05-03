Im Libanon sind nach israelischen Angriffen erneut Menschen getötet worden. (Archivbild) (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Marwan Naamani)

Das israelische Militär forderte die Bewohner im Südlibanon auf, ihre Häuser zu verlassen. Sie sollten sich mindestens einen Kilometer in offenes Gelände zurückziehen. Das Militär erklärte, es führe ⁠Einsätze ⁠gegen die ⁠Hisbollah durch, die gegen die Waffenruhe verstoßen habe. - Gestern waren bei israelischen Luftangriffen nach libanesischen Angaben mindestens sieben Menschen getötet worden.

Die USA setzen sich für neue direkte Gespräche zwischen Israel und dem Libanon auf höchster Ebene ein, um eine dauerhafte Beilegung der Feindseligkeiten zu erreichen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.