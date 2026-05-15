Israel fliegt immer wieder Angriffe im Südlibanon (Archivbild). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Ankhar Kochneva)

Ein Militärsprecher nannte dabei fünf Dörfer in der Nähe der Stadt Tyros an der Küste im Süden des Landes. Die Bewohner sollten unverzüglich ihre Häuser verlassen und sich mindestens einen Kilometer entfernt von den Dörfern und Städten aufhalten. Man werde in der Region gegen die Hisbollah vorgehen.

Die israelische Armee erklärte zudem, dass einer ihrer Soldaten im Süden des Libanons getötet worden sei.

Seit Anfang März starben insgesamt 20 Israelis im Libanon. Nach libanesischen Angaben wurden im selben Zeitraum mehr als 2.800 Menschen durch israelische Angriffe getötet. Mit Angriffen auf Israel hatte die Hisbollah den Libanon Anfang März in den Iran-Krieg hineingezogen.

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Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.