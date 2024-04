Eskalation in Nahost

Der Iran hat erstmals Israel direkt angegriffen - das Raketenabwehrsystem fing wie hier in Tel Aviv zahlreiche Drohnen und Raketen ab. (JINI / XinHua / dpa / Tomer Neuberg)

Hagaris Angaben zufolge wurde bei dem Angriff eine Militärbasis im Süden des Landes leicht beschädigt. In der Negev-Wüste sei ein zehnjähriges Beduinenmädchen schwer verletzt worden. Nach dem Luftalarm in zahlreichen israelischen Orten gab der Heimatschutz des Landes inzwischen Entwarnung. Die Menschen im Norden und Süden des Landes müssten sich nicht mehr in der Nähe von Schutzräumen aufhalten, hieß es in einer Mitteilung.

Netanjahu und Galant sollen über weiteres Vorgehen entscheiden

Israels Premierminister Netanjahu berief in der Nacht das Kriegskabinett ein. Er und Verteidigungsminister Galant erhielten die Befugnis, über das weitere Vorgehen gegen den Iran zu entscheiden. Wie das israelische Fernsehen und auch die Zeitung "Haaretz" berichten, ist mit einer deutlichen Reaktion Israels zu rechnen.

Zeitgleich auch Angriffe von Hisbollah und Huthi

Es war der erste direkte Angriff des Irans auf Israel. Die Revolutionsgarden sprachen von einer "Strafe". Die iranische Führung hatte nach dem Raketenangriff auf ein iranisches Konsulargebäude in Syrien Anfang des Monats mit Vergeltung gedroht. Der Iran macht Israel dafür verantwortlich, die israelische Regierung hat sich zu dem Angriff nicht geäußert.

Zeitgleich mit dem iranischen Angriff wurde Israel auch aus dem Libanon attackiert. Die Hisbollah-Miliz feuerte nach eigenen Angaben Raketen auf die israelisch besetzten Golanhöhen ab. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, schickte auch die jemenitische Huthi-Miliz Drohnen in Richtung Israel.

