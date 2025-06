Israels Außenminister Katz ist der Ansicht, dass Irans Staatsoberhaupt Chamenei nicht weiter existieren dürfe (Archivbild). (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Iranian Supreme Leader'S Office)

Bei den jüngsten iranischen Raketenangriffen auf Israel war heute unter anderem ein Krankenhaus in Beerscheva getroffen worden; es gab zahlreiche Verletzte. Der israelische Gesundheitsminister Buso sprach von einem Kriegsverbrechen.

Israel setzte seine Angriffe auf den Iran ebenfalls fort, mit denen das Land nach eigener Darstellung das iranische Atomprogramm treffen will. Die Internationale Atomenergiebehörde bestätigte, dass es Angriffe auf den Schwerwasserforschungsreaktor Chondab gab. Nach Angaben des israelischen Militärs wurden auch Atomanlagen in Buschehr, Isfahan und Natans getroffen.

Irakischer Schiitenführer warnt vor Angriffen auf Irans Anführer

Der irakische Schiitenführer Ayatollah Ali Sistani hat vor einem Angriff auf den iranischen Anführer gewarnt. Ein Angriff auf die "oberste religiöse und politische Führung" des Iran würde "schreckliche Folgen für die Region" haben und könnte sie in "allgemeines Chaos" stürzen, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung.

Vielmehr müsse der "ungerechte Krieg" zwischen dem Iran und Israel beendet und eine "friedliche Lösung" für das Teheraner Atomprogramm gefunden werden, erklärte Sistani. Der Geistliche genießt hohen Einfluss unter Schiiten im Irak und in der ganzen Welt.

