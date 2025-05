Israels Staatspräsident Herzog in Berlin (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Nach einem Gespräch wollen die beiden Politiker an einem Treffen von deutschen und israelischen Jugendlichen teilnehmen und an einem Mahnmal der in die Arbeits- und Konzentrationslager deportierten Juden gedenken. Morgen wollen Steinmeier und Herzog dann nach Israel reisen. Ein solcher Doppelbesuch ist nach Angaben aus dem Bundespräsidialamt ein Novum.

Am 12. Mai 1965 hatten Bundeskanzler Erhardt und der israelische Ministerpräsident Eschkol die Aufnahme diplomatischer Beziehungen vereinbart. Vorausgegangen war eine schrittweise Annäherung beider Staaten nach der Ermordung von rund sechs Millionen Juden durch die Nazis.

Merz betont besondere Verantwortung

Bundeskanzler Merz verwies auf das besondere Verhältnis Deutschlands zu Israel. Er schrieb bei X, die Existenz und die Sicherheit Israels seien deutsche Staatsräson. Dazu gehöre auch, dass man entschlossen gegen Antisemitismus vorgehe. In einem Telefonat mit Ministerpräsident Netanjahu hatte sich Merz vor einigen Tagen ähnlich geäußert. Er brachte zugleich seine Besorgnis über das Schicksal der israelischen Geiseln der Hamas und über die humanitäre Not im Gazastreifen zum Ausdruck und äußerte die Hoffnung auf erfolgreiche Verhandlungen über einen Waffenstillstand.

Herzog lobt diplomatische Beziehungen

Herzog wertete die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Deutschland vor sechs Jahrzehnten als Hoffnungszeichen auch mit Blick auf einen möglichen Frieden in Nahost. "Wenn nach der dunkelsten Zeit der Geschichte, nach den schlimmsten Gräueltaten der Nazis an den Juden im Zweiten Weltkrieg heute 60 Jahre diplomatische Beziehungen mit Deutschland gefeiert werden können, dann gibt mir das Hoffnung, dass wir vom Frieden mit den Palästinensern träumen können", sagte er der Zeitung "Die Welt".

Zur von Bundeskanzler Merz geäußerten Besorgnis über die humanitäre Not in Gaza sagte Herzog, er empfehle jedem, der darüber spreche, sich eingehend mit den Fakten zu befassen. Bei diesem Thema gebe es viele falsche Behauptungen. Denn die Hamas führe einen psychologischen Krieg an vielen Fronten, um ein verzerrtes Bild zu erzeugen und Regierungen dazu zu bringen, Druck auf Israel auszuüben.

Schatten des Gazakriegs

Der CDU-Außenpolitiker Hardt bezeichnete die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und Deutschland vor 60 Jahren als "Geschenk" und "Wunder". Das Datum 12. Mai 1965 sei ein positiver Meilenstein in der deutschen Nachkriegsgeschichte, sagte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Deutschlandfunk. Der jüdische Staat Israel habe uns nach dem Holocaust die Hand gereicht. Hardt räumte zugleich ein, dass derzeit das deutsch-israelische Verhältnis vom Gazakrieg überschattet werde.

