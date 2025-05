60 Jahre diplomatische Beziehungen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begrüßt den israelischen Präsidenten Izchak Herzog vor dem Schloss Bellevue (Archivbild Februar 2024). (Carsten Koall / dpa / Carsten Koall)

Bundespräsident Steinmeier empfängt aus diesem Anlass am Vormittag den israelischen Präsidenten Herzog in Berlin. Beide Präsidenten werden zudem an einem deutsch-israelischen Jugendkongress teilnehmen. Am Dienstag wollen Steinmeier und Herzog dann nach Israel reisen. Ein solcher Doppelbesuch ist nach Angaben aus dem Bundespräsidialamt ein Novum.

Am 12. Mai 1965 hatten Bundeskanzler Erhardt und der israelische Ministerpräsident Eschkol die Aufnahme diplomatischer Beziehungen vereinbart. Vorausgegangen war eine schrittweise Annäherung beider Staaten nach der Ermordung von rund sechs Millionen Juden in der Nazizeit. Steinmeier und Herzog wollen am Mahnmal "Gleis 17" des Bahnhofs Berlin-Grunewald der von dort aus in Konzentrationslager deportierten Juden und Jüdinnen gedenken.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.