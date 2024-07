Netanjahu sagte, das jüdische Volk könne nicht als Besatzer in seiner Heimat betrachtet werden. Auch durch falsche Entscheidungen aus Den Haag werde diese historische Wahrheit nicht erschüttert, so der israelische Regierungschef. Die palästinensische Autonomiebehörde hingegen lobte die rechtliche Bewertung des Internationalen Gerichtshofs.

Die Richterinnen und Richter in Den Haag waren in einem Rechtsgutachten zu dem Schluss gekommen, dass sich Israel in den besetzten Gebieten faktisch der Annektierung schuldig mache . Die Richter verwiesen in ihrer Begründung unter anderem auf das Völkerrecht. Die Entscheidungen des Gerichts sind nicht bindend.