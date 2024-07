Internationaler Gerichtshof

IGH: Israels Siedlungspolitik verstößt gegen Völkerrecht

Israels Siedlungspolitik in besetzten palästinensischen Gebieten verstößt nach Auffassung des Internationalen Gerichtshofs gegen Völkerrecht. In einem Rechtsgutachten des höchsten UNO-Gerichts mit Sitz in Den Haag heißt es, Israel mache sich faktisch der Annektierung schuldig.

19.07.2024