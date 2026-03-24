Krieg im Nahen und Mittleren Osten

südlichen Libanons an.
Das Militär werde bis zum Fluss Litani die Kontrolle übernehmen, um eine Pufferzone zu schaffen, erklärte Katz. Die Hunderttausenden vertriebenen Bewohner könnten vorerst nicht zurückkehren. Betroffen ist etwa ein Zehntel des libanesischen Staatsgebiets.
Die israelische Luftwaffe hatte in den vergangenen Tagen begonnen, Brücken über den Litani-Fluss zu zerstören. Begründet wurde dies unter anderem mit Waffentransporten der militant-islamistischen Hisbollah nach Süden in Richtung der Grenze zu Israel.
Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.