Europäische Flaggen im Wind vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. (Imago / imagebroker / Daniel Schoenen)

Sie kam nach einer Hochrechnung auf 27,7 Prozent - das ist ein Plus von mehr als 20 Punkten. In Italien schlossen die Wahllokale erst am späten Abend.

In Österreich gewann die FPÖ. Die Rechtspopulisten konnten acht Prozentpunkte zulegen und erreichten 25,5 Prozent. Die konservative ÖVP und die sozialdemokratische SPÖ kamen auf knapp 25 und rund 23 Prozent.

In Spanien sind die oppositionellen Konservativen stärkste Kraft vor den regierenden Sozialdemokraten geworden. Die PP erhielt rund 34 Prozent der Stimmen, die in Madrid regierenden Sozialisten von Ministerpräsident Sánchez 30 Prozent.

In Polen liegt die Bürgerplattform von Ministerpräsident Tusk vor der nationalkonservativen PiS-Partei.

In Ungarn gewann zwar die Fidesz-Partei von Regierungschef Orban mit mehr als 43 Prozent, büßte jedoch gegenüber der Europawahl vor fünf Jahren klar an Stimmen ein. Damals hatte sie noch mehr als 52 Prozent erzielt.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.