Afrika-Gipfel

Ziel des Treffens war eine Stärkung der afrikanischen Volkswirtschaften und die Eindämmung der irregulären Migration in die EU. Italien plant, insgesamt etwa 5,5 Milliarden Euro in 14 afrikanischen Ländern zu investieren, unter anderem in der Landwirtschaft, im Bildungs- und im Gesundheitswesen. Damit wolle man Fluchtursachen bekämpfen, sagte Meloni. Zudem will Italien auf der Suche nach neuen Gaslieferanten die Handelsbeziehungen mit Afrika im Energiesektor stärken.

Im Rahmen gemeinsamer italienisch-europäischer Vorhaben soll laut Gipfel-Erklärung eine Eisenbahnlinie quer durch Afrika erneuert und das interkontinentale Glasfaser-Kommunikationssystem Blue-Raman vorangebracht werden.

