Das Hauptgebäude des Militärflughafens Sigonella in Italien (picture alliance / Anadolu / Valeria Ferraro)

Medienberichten zufolge wies das Verteidigungsministerium in Rom die Anfrage der US-Streitkräfte ab, da die notwendige Zustimmung des italienischen Parlaments kurzfristig nicht möglich gewesen sei. Der Vorfall habe sich bereits vor einigen Tagen ereignet. Die Regierung von Ministerpräsidentin Meloni erklärte, Italien halte sich strikt an seine internationalen Verpflichtungen. Die Beziehungen zwischen den USA und Italien seien solide und fußten auf uneingeschränkter Zusammenarbeit.

Gestern hatte Spanien seinen Luftraum für am Iran-Krieg beteiligte US-Flugzeuge gesperrt. Die Regierung in Madrid will sich nach eigenen Angaben nicht an einem einseitig und völkerrechtswidrig begonnenen Krieg beteiligen.

US-Präsident Trump hatte Spanien und anderen NATO-Partnern mangelnde Unterstützung vorgeworfen. Außenminister Rubio sagte, nach dem Krieg müssten die USA all das neu bewerten. Die NATO sei ein Bündnis und dürfe als solches keine Einbahnstraße sein, meinte Rubio.

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Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.