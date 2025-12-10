Italiens Regierung will Aufnahmelager auf albanischem Boden reaktivieren (Archivbild). (picture alliance / Sipa USA / SOPA Images)

Wie Innenminister Piantedosi in der Zeitung "Il Messaggero" ankündigte, sollen das 2023 eröffnete Aufnahmezentrum und das dazu gehörende Abschiebelager bis zum Sommer wieder voll funktionsfähig sein. Bislang stehen die Anlagen weitgehend leer.

Italien strebt schon länger an, Asylverfahren von Menschen aus sicheren Herkunftsländern nicht mehr im eigenen Land, sondern in Drittstaaten durchzuführen und die Betroffenen von dort abzuschieben. Dazu hatte die italienische Regierung als erster EU-Staat ein sogenanntes Asylzentrum außerhalb der EU errichtet. Allerdings gab es immer wieder juristische Unklarheiten zu dem Vorgehen.

Weitere Informationen zum Thema:

Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.