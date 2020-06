Von menschlichen Leidenschaften wollten sie erzählen, von Liebe und Hass, Traurigkeit und Freude, Verwunderung und Begierde. Den Komponisten in Italien gelang das um 1600 auf ganz neue Art, mit ihrer melodiebetonten und affektgeladenen Musik. Bis heute hat sie nichts von ihrer Unmittelbarkeit verloren - das beweisen die Blockflötistin Dorothee Oberlinger und ihr Ensemble 1700 auf der neuen CD "Discovery of Passion". Einen Kosmos voller Klang und Emotionen entfalten sie im Zusammenspiel mit Dmitry Sinkovsky, ihrem fulminanten Partner an der Barockvioline und als Countertenor. Die glutvollen Arien des Programms stammen von Claudio Monteverdi und Tarquinio Merula. In den Sonaten ihrer Zeitgenossen "singen" Blockflöte und Violine, Violoncello, Cembalo und Laute ebenso virtuos.

Neue Produktion aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal



Discovery of Passion

Instrumentale und vokale Kammermusik um 1600 von Claudio Monteverdi, Tarquinio Merula, Salomone Rossi, Dario Castello, Giovanni Bassano, Giovanni Battista Vitali, Girolamo Frescobaldi, Marco Uccellini u. a.



Ensemble 1700:

Dorothee Oberlinger, Blockflöte

Dmitry Sinkovsky, Violine und Countertenor

Marco Testori, Violoncello

Luca Pianca, Laute

Jeremy Joseph, Cembalo und Truhenorgel



Aufnahme vom Oktober 2019



Label: Deutsche Harmonia Mundi

Bestellnummer: 19439711162