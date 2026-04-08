Energiekrise

Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, bei einer Pressekonferenz (picture alliance/ photothek/ Florian Gaertner)

Mit Preisdeckeln würden die Anreize für Effizienzsteigerungen im Umgang mit den fossilen Rohstoffen gemindert, sagte Hüther der "Rheinischen Post". Auch die Pendlerpauschale sei keine angemessene Lösung, weil sie progressiv wirke. Stattdessen könne man zielgenau einkommensschwache Haushalte durch Pauschalbeträge kompensieren. Bei erwerbstätigen Bürgergeldbeziehern könne man die Kilometerpauschale erhöhen. Eine von der Bundesregierung eingeführte Tankstellen-Regelung hat nach Einschätzung des ADAC bisher nicht zu einer Entlastung geführt.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.