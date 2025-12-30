Deutscher Wetterdienst zieht Bilanz: Ein Sonnenjahr mit ungewöhnlicher Wärme und deutlichem Niederschlagsdefizit (picture alliance / dpa / greatif / Florian Gaul)

Das bilanzierte der DWD in Offenbach nach der vorläufigen Auswertung seiner rund 2.000 Messstationen. Mit einer Durchschnittstemperatur von 10,1 Grad zähle das Jahr 2025 zu den zehn wärmsten Jahren seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881. Der bundesweite Höchstwert wurde demnach am 2.7. in Andernach bei Koblenz mit 39,3 Grad gemessen.

"Deutlich zu trocken"

Das Jahr 2025 endet in Deutschland mit 655 l/m² Niederschlag. Gegenüber der Referenzperiode 1961-1990 (789 l/m²) entsprach dies einer Abweichung von minus 17 Prozent und war somit "deutlich zu trocken". Maßgeblich für das Defizit war die Trockenphase von Februar bis Mai. Der Juli fiel verbreitet zu nass aus. Der September brachte vor allem dem Westen/Südwesten regional sehr hohe Niederschläge.

Viel mehr Sonne als sonst

2025 geht als eines der fünf sonnigsten Jahre seit 1951 in die Bilanz ein. Mit über 1945 Stunden lag die Sonnenscheindauer im Jahr 2025 rund 26 Prozent über dem Durchschnitt von 1544 Stunden. Auf dem Weg zu einem neuen Sonnenscheinrekord sei die Bilanz lediglich durch den Juli und Oktober nach unten korrigiert worden, hieß es.

