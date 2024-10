Internationale Kritik

Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd hingerichtet

Im Jahr 2023 verurteilte ein Gericht in Teheran den deutsch-iranischen Aktivisten Jamshid Sharmahd zum Tode. Der Vorwurf: Beteiligung an einem Terroranschlag. Trotz deutscher und internationaler Kritik am Urteil wurde Sharmahd nun hingerichtet.