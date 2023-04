Überlastete Notaufnahmen

Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen fordert umfassende Reform der Notfallversorgung

„Unser Gesundheitssystem ist für viele Menschen in akuter Not ein absoluter Dschungel“, sagt Grünen-Politiker Janosch Dahmen. Er hofft, dass noch in diesem Jahr eine Reform der Notfallversorgung beschlossen werde. Eine Notaufnahmegebühr lehnt er ab.

Zurheide, Jürgen | 15. April 2023, 07:15 Uhr