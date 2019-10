Mit 18 hatte der Pianist das Simple Acoustic Trio gegründet, das auf Anhieb mehrere Wettbewerbe gewann. Ein Jahr später integrierte der Trompeter Tomasz Stanko das Trio in sein neu formiertes Quartett. Inzwischen in Marcin Wasilewski Trio umbenannt, haben regelmäßige Auftritte bei JazzBaltica das internationale Renommee der drei Musiker gefestigt. Bei aller Virtuosität kultivieren die Polen eine stets transparente und fließende Klangästhetik, in der aber der Groove nie zu kurz kommt. Wasilewski, Kurkiewicz und Miskiewicz haben einen Großteil ihres bisherigen Lebens gemeinsam verbracht und sind zu einer Einheit verschmolzen, die gegen jegliche Verschleißerscheinungen und die Kurzatmigkeit des Musikalltags resistent zu sein scheint. Und das 25-jährige Jubiläum soll noch lange nicht das Ende sein: Sie meinen es ernst, wenn sie von ihrem Trio als dem „Projekt ihres Lebens” sprechen.

Marcin Wasilewski, Piano

Slawomir Kurkiewicz, Bass

Michal Miskiewicz, Schlagzeug



Aufnahme vom 22.6.2019 bei Jazzbaltica, Timmendorfer Strand