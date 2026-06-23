Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, lebte im vergangenen Jahr etwa ein Fünftel der Bevölkerung in Haushalten, die sich nach eigener Einschätzung keine einwöchige Reise leisten konnten. Das waren rund 17,3 Millionen Menschen. Der Anteil blieb im Vergleich zum Jahr 2024 unverändert.
Besonders häufig betroffen sind Alleinlebende und Alleinerziehende.
Im EU-Durchschnitt sind mit 28 Prozent der Bevölkerung noch deutlich mehr Menschen betroffen.
Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.