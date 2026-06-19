Nach Datenleck

Das bestätigte sein Sprecher mehreren Medien. Spahn sei in "unregelmäßigen Abständen" zwischen 2018 und 2024 dabei gewesen. Der Einladung zum Treffen in diesem August in Irland werde Spahn aber nicht nachkommen.
Das Magazin Wired hatte vor kurzem über Informationen zu dem geheim agierenden Netzwerk um Thiel berichtet, die durch ein Datenleck offengelegt wurden. Der Kreis versammelt Entscheider aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Militär und Wissenschaft, von denen viele als Unterstützer des MAGA-Lagers Präsident Trump gelten.
Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.