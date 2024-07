US-Präsident Joe Biden verkündet Verzicht auf erneute Präsidentschaftskandidatur (Archivbild). (picture alliance / NurPhoto / Jakub Porzycki)

Der Druck auf Biden, sich aus dem Rennen um die Präsidentschaft zurückzuziehen, war in den vergangenen Tagen immer größer geworden. Die Bedenken wegen seines Alters und wegen Zweifeln an seiner mentalen Leistungsstärke sind immens.

Biden musste wegen seiner Corona-Erkrankung zuletzt weiter auf Wahlkampfauftritte verzichten. Der 81-Jährige hat sich in einem Privathaus in Delaware isoliert, hatte aber angekündigt, den Wahlkampf kommende Woche wieder aufzunehmen. Forderungen nach einem Ausstieg aus dem Rennen hatte er noch am Freitag erneut eine Absage erteilt. Mehr als 30 Mitglieder des Repräsentantenhauses und vier Senatoren riefen Biden öffentlich zum Rückzug auf.

