+++ Der führende Demokrat im US-Senat, Schumer, hat Biden Respekt gezollt. Dieser sei nicht nur ein großartiger Präsident, sondern auch ein wirklich bemerkenswerter Mensch. "Seine Entscheidung war gewiss nicht leicht, aber er hat wieder einmal sein Land, seine Partei und unsere Zukunft an die erste Stelle gesetzt", schrieb Schumer in einer Stellungnahme. Der heutige Tag zeige, dass Biden "ein wahrer Patriot und großer Amerikaner" sei.

+++ Auch der außenpolitischer Sprecher der SPD im Bundestag, Schmid, zollt Biden Anerkennung für seine Entscheidung: "Bis zuletzt zeigt er, dass er anders als Trump das Wohl seines Landes über persönliche Interessen stellt. Für den Wahlkampf wird dieser Kontrast jetzt noch deutlicher werden. Das ist eine große Chance für die Demokraten", sagt er zu Reuters.

Biden habe seinen Fehler, erneut zu kandidieren, spät, aber nicht zu spät korrigiert, schrieb der CDU-Außenpolitiker Röttgen auf X. "Die Demokratische Partei hat nun die Chance, den Wahlkampf noch einmal zu drehen."

Die Grünen-Vorsitzende Lang schrieb auf X: "Joe Biden hat als Präsident seinem Land auf beeindruckende Art und Weise gedient. Und er tut es auch mit diesem Schritt. Mein größter Respekt!"

+++ Nach seinem Rückzug aus dem Rennen um das Weiße Haus hat Biden seine Stellvertreterin Harris als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten vorgeschlagen. Biden sagte der Vize-Präsidentin in Onlinepostings seine "volle Unterstützung" zu.

+++ Der Republikaner Trump hat bereits auf die Ankündigung Bidens reagiert. Auf der Plattform "Truth Social" schreibt er : "Der korrupte Joe Biden war nicht in der Lage, für das Amt des Präsidenten zu kandidieren, und er ist sicherlich nicht in der Lage, das Amt zu bekleiden". Man werde den Schaden, den er angerichtet habe, sehr schnell beheben, so Trump.