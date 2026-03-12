Nordische Kombination

Johannes Rydzek (Archivbild) (dpa / Hendrik Schmidt)

Es sei Zeit, Lebewohl zu sagen, teilte der Nordische Kombinierer mit. Der Saisonabschluss an diesem Sonntag in Oslo werde sein letzter Weltcup sein.

Der Oberstdorfer nahm fünfmal an Olympischen Winterspielen teil. Er gehörte auch in diesem Jahr in Italien zum deutschen Team. Rydzek gewann insgesamt vier Olympia-Medaillen. 2010 holte er Bronze im Team. Vier Jahre später gab es Silber mit der Mannschaft. 2018 wurde Rydzek im Einzel von der Großschanze Olympiasieger und gewann auch mit dem Team. Zudem wurde er siebenmal Weltmeister. Im Dezember 2017 wurde Rydzek zu Deutschlands Sportler des Jahres gewählt.

