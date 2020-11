John Bevis vor 325 Jahren geboren Krebsnebel, Atlas und ein Sturz vom Teleskop

Vor 325 Jahren kam in Old Sarum in England John Bevis zur Welt. Er studierte Medizin an der Universität Oxford – und wurde ein begeisterter Amateurastronom. 1731, im Alter von 36 Jahren, entdeckte John Bevis den Krebsnebel im Sternbild Stier.

Von Dirk Lorenzen

