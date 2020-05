John Franklins letzte Polar-Expedition Gut vorbereitet in die Katastrophe

Noch nie war eine Polar-Expedition so großzügig ausgestattet worden. Am 19. Mai 1845 brach Sir John Franklin mit seinen beiden Schiffen, der "Erebus" und "Terror", von London aus auf, um die sagenumwobene Nordwestpassage zu suchen. Die Fahrt endete in einer beispiellosen Tragödie.

Von Irene Meichsner

