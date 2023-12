Jekaterina Dunzowa nach dem Einreichen ihrer Wahlunterlagen am 20. Dezember. (Alexander Zemlianichenko / AP / dpa )

Die Wahlkommission hat die Kandidatur von Jekaterina Dunzowa abgelehnt und das mit angeblichen Fehlern in den Dokumenten begründet, die sie eingereicht hat. Die 40-Jährige war in der Vergangenheit schon in der Lokalpolitik aktiv und hatte im November angekündigt, dass sie gegen Russlands Staatschef Putin antreten will. Die heutige Entscheidung der Wahlkommission will sie anfechten.

Putin will im März für eine fünfte Amtszeit kandidieren. Seine Wiederwahl gilt als sicher.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 23.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.