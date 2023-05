Propaganda und Desinformation

Vera Jourova, Vize-Kommissionspräsidentin und EU-Kommissarin für Grundwerte und Transparenz (AP Pool)

Sie sagte der "Bild am Sonntag", es sei eine bewährte Taktik Moskaus, auf inländische Marionetten zu setzen. Sie befürchte, es gebe einige davon in Deutschland. Jourova ergänzte, links- und rechtsextreme Politiker seien die Soldaten des russischen Informationskrieges. Die Bundesrepublik stehe besonders im Fokus des Kreml. Die für Werte und Transparenz zuständige Kommissarin sagte wörtlich: "Sie wissen, dass sie die gesamte EU schwächen werden, wenn sie Deutschland brechen." Die Europäische Union und die Mitgliedsstaaten müssten daher mehr in strategische Kommunikation und den Kampf gegen Desinformation investieren.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 14.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.