Sondierungsgespräche

CDU und CSU seien den Sozialdemokraten weit entgegengekommen, sagte Winkel . Sie müssten jetzt bei anderen Themen wie der Migrations- und der Rentenpolitik ihre Standpunkte durchsetzen. Der angekündigte Politikwechsel müsse kommen, forderte Winkel, der als Abgeordneter in den neuen Bundestag einzieht.

FDP und Grüne zurückhaltend

Über das Paket soll bereits in der kommenden Woche im Bundestag in der alten Zusammensetzung abgestimmt werden. Zur Verabschiedung sind Stimmen von FDP oder Grünen nötig. Die FDP ist im Wahlkampf für ein Festhalten an der Schuldenbremse eingetreten. Der stellvertretende FDP-Chef Kubicki sagte nun dem Sender Welt TV, über den Verteidigungsbereich könne geredet werden, über andere Vorschläge der beiden möglichen Regierungsparteien aber nicht.

Die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Dröge, sagte im ARD-Fernsehen, ihre Partei werde "gar nichts auf Zuruf" machen. Natürlich werde man verhandeln müssen. Ihre Empfehlung sei, auch mit der Linkspartei zu sprechen, statt sich auf den alten Bundestag zu verlassen.

AfD: Wählerwille "eindeutig missachtet"

Die Linken und die AfD haben im neuen Bundestag eine Sperrminorität, können also Beschlüsse verhindern, die eine Zweidrittel-Mehrheit benötigen. Dazu gehört eine Änderung der Schuldenbremse. Die AfD sprach von einer Missachtung des Wählerwillens, weil noch der alte Bundestag die Beschlüsse treffen soll. Die Fraktion werde die Pläne von Union und SPD aber eingehend prüfen, sobald diese im Detail vorliegen würden.

CDU/CSU und SPD hatten sich gestern darauf verständigt , die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben zu lockern. Außerdem soll ein Sondervermögen für die Instandsetzung der Infrastruktur geschaffen werden.

