Ermittlungen

Sie hatten am Samstag an einer pro-palästinensischen Kundgebung in den Stadtteilen Neukölln und Kreuzberg teilgenommen, um ihre Solidarität mit Palästina zu zeigen und gegen das Vorgehen Israels zu protestieren. Dabei sollen einige von ihnen antisemitische Parolen gerufen haben. Eine Polizeisprecherin teilte mit, es gebe mehrere Strafanzeigen wegen des Verdachts auf Volksverhetzung. Derzeit werde entsprechendes Videomaterial ausgewertet.

Der israelische Botschafter in Deutschland, Prosor, verurteilte die Äußerungen und warf den Demonstranten vor, Deutschlands Freiheiten zu missbrauchen und die demokratischen Werte zu missachten.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.