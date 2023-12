Bis Sonntag

Ron Prosor und Frank-Walter Steinmeier werden an der Eröffnungsfeier teilnehmen. (picture alliance / dpa / Wolfgang Kumm)

Am Abend hält Bundespräsident Steinmeier bei der Eröffnungsveranstaltung eine Rede. Außerdem werden sich der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, und der israelische Botschafter Prosor an die Anwesenden richten. In den nächsten Tagen nehmen unter anderen Bundeskanzler Scholz, Außenministerin Baerbock und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst an dem Treffen teil.

Den jüdischen Gemeinden in Deutschland gehören nach offiziellen Angaben etwa 95.000 Menschen an. Zu dem Gemeindetag unter dem Motto "Zusammen Leben" werden mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Geplant sind Workshops, Diskussionen und Vorträge, aber auch Gebete und ein Gala-Abend am Samstag. Es ist nach der Corona-Pandemie das erste derartige Treffen seit 2019.

Überschattet wird die Veranstaltung durch die steigende Zahl an antisemitischen Vorfällen seit dem Überfall der Hamas auf Israel und der militärischen Antwort.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.