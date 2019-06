Die Kritik am Jüdischen Musem und seinem Direktor Peter Schäfer wuchs in den letzten Tagen massiv an. Schon lange schwelte ein Konflikt. Unter anderem hatte sich Israels Ministerpräsident Netanjahu beschwert, dass die Ausstellung "Welcome to Jerusalem", die bis vor kurzem zu sehen war, zu wenig auf die jüdische Perspektive eingegangen sei und stattdessen die muslimisch palästinensische in den Vordergrund gerückt habe.

Doch darum, so Carsten Dippel, sei es auch nicht gegangen, sondern die Ausstellung habe Jerusalem im Spannungsfeld dreier Weltreligionen zeigen wollen. Die Kritik daran habe Peter Schäfer betroffen gemacht, glaubt Carsten Dippel, der noch in der letzten Woche mit Schäfer gesprochen hat.

Ungeschicktes Handeln aber überzogene Kritik

Auch das hochsensible Thema BDS habe Peter Schäfer falsch eingeschätzt. Der BDS, ein Kürzel für Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen gegenüber Israel war Anlass zu massiver Kritik. Zuletzt brach der Zentralrat der Juden in Deutschland den Kontakt zum Museum ab. Das Maß sei voll, so Josef Schuster, Präsident des Zentralrats, als vom offiziellen Twitteraccount des Jüdischen Museums vor ein paar Tagen ein Artikel aus der taz retweetet wurde, in der jüdische und israelische Wissenschaftler den Beschluss des Bundestages kritisierten, den BDS als antisemitisch einzustufen. Dippel glaubt weder das Peter Schäfer noch das Jüdische Musem selbst sich zum Wortführer für die BDS-Kampagne machen würden, aber bei so einem hochsensiblen Thema so einen Tweet abzusetzen sei mindestens ungeschickt. Es stelle sich auch die Frage, warum muss sich das jüdische Museum in dieser Sache überhaupt äußern, wohlwissend, dass dies ein Minenfeld ist.

Schwere Aufgabe für neue Leitung

Dies alles sei sehr ungeschickt gewesen, so Dippel, dennoch halte er die Kritk an Schäfer und dem Musem für überzogen. Keinesfalls sei der ausgewiesene Judaist Peter Schäfer jemand der eine antiisraelische Kampagne betrieben habe. Die Kritik an der Jerusalem Ausstellung sei auch erst ein Jahr nach Eröffnung erfolgt, und, dass sich die israelische Regierung eingemischt habe, sei zweifelhaft, so Dippel weiter. Dennoch müsse man sich fragen, warum das Museum einige Dinge zugelassen habe, unter anderem den Tweet, der einen Artikel verlinkte, der sich mit dem BDS beschäftigte.

Die Vorwürfe waren so massiv, dass Schäfer nur zurücktreten konnte. Das Museum ist erst einmal beschädigt und die neue Leitung hat eine schwere Aufgabe vor sich.