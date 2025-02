1. Todestag

Am Jahrestag des Todes von Oppositionspolitiker Nawalny legen in Moskau zahlreiche Menschen Blumen auf sein Grab. (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Sie dankte den Unterstützern ihres Mannes, die seiner in Russland gedachten. Trotz drohender Repressalien hatten hunderte Menschen an Nawalnys Grab in Moskau Blumen niedergelegt. Gedenkveranstaltungen gab es auch in weiteren russischen Städten, darunter in Sankt Petersburg, Jekaterinburg und Nowosibirsk.

Nawalny war am 16. Februar 2024 unter ungeklärten Umständen in einem Straflager in Sibirien gestorben. Dort verbüßte er eine 19-jährige Haftstrafe wegen des Vorwurfs extremistischer Aktivitäten. Seine Anhänger und viele westliche Regierungen machen die russische Führung für seinen Tod ebenso verantwortlich wie für seine Vergiftung im Jahr 2020.

EU-Außenbeauftragte Kallas prangert Russland an

Die EU-Außenbeauftragte Kallas erklärte, Präsident Putin und die russischen Behörden trügen die "endgültige Verantwortung" für den Tod Nawalnys. Sie forderte Moskau auf, Nawalnys Anwälte und "alle politischen Gefangenen" sofort freizulassen. Kallas betonte, während Russland seinen illegalen Angriffskrieg gegen die Ukraine intensiviere, führe es auch seine inneren Repressionen fort, die sich gegen all jene richten, die sich für die Demokratie einsetzten.

Bundeskanzler Scholz erklärte auf X, Nawalnys Mut habe einen Unterschied gemacht und wirke über dessen Tod hinaus. Er warf Russlands Staatschef Putin vor, die Freiheit und ihre Verfechter brutal zu bekämpfen. Bundesaußenministerin Baerbock erklärte im Onlinedienst Bluesky, Nawalnys Feuer für die Freiheit lebe in all jenen weiter, die sich der Repression des russischen Präsidenten Wladimir Putin mutig widersetzten. Nawalny habe dafür mit seinem Leben bezahlt.

