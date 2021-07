Juliane Liebert: "lieder an das große nichts"

Die 1989 in Halle an der Saale geborene Juliane Liebert hat sich schon lange einen Namen gemacht - als Journalistin, vor allem als Musikjournalistin. Regelmäßig erscheint ihre Popkolumne in der Süddeutschen Zeitung, ihre Interviews mit Stars wie Marianne Faithfull oder Billie Eilish bestechen durch Witz und Originalität.

Und so verwundert es doch sehr, dass ihr erster, nun bei Suhrkamp erschienener Gedichtband, auf den ersten Blick überhaupt nichts Poppiges an sich hat: Keine Zitate aus englischen Songtexten, wie es in deutschen Lyrikbänden derzeit fast zum guten Ton gehört, kein englischsprachiges Motto irgendwo, man könnte also sagen: Ein durch und durch deutscher Gedichtband.

Und auch auf inhaltlicher Ebene bestätigt sich dieser Eindruck, etwa wenn Liebert in ihrem Gedicht "du bist mir verloren gegangen" die von Gustav Mahler vertonte Rückert-Zeile "Ich bin der Welt abhanden gekommen" variiert:

"du bist mir verloren gegangen

an die metaphysik an die zeit

und ihre berechenbaren götter

an die tauben, die taxifahrer

sie sind überall

ich sehe dich ständig du bist in

atlantis am broadway an der haltestelle

wenn der bus hält schon weg du hast

mir die zunge gebrochen es ist

ein gerücht du bist nicht gestorben

als ich den friedhof betrat warst du

gar nicht da wer redet von krebs"

Der Tod ist präsent

Geradezu altmodisch mutet der romantische Gestus an, mit dem Liebert dieses Gedicht eröffnet, aber auf gewisse Weise steckt doch auch Pop darin, denn es gelingt ja gerade dem Pop, romantischen Gefühlen, Sehnsuchtsgefühlen, immer neuen Ausdruck zu verleihen. Dabei deutet der Vers "wer redet von krebs" zugleich auf einen ganz konkreten Zusammenhang hin, in dem dieses Gedicht entstanden sein mag.

Der Tod ist eben nicht nur Topos, und er ist erstaunlich präsent in diesem Debütband, der ja schon im Titel - "lieder an das große nichts" - auf das Jenseits anspielt.

Gleich das erste Gedicht handelt von Nikolai Gogol und davon, dass er womöglich lebendig begraben wurde, ein anderes erzählt, wie jemand ins Wasser geht und sich ertränkt - "mein bruder" heißt es. Vom Ertrinken ist immer wieder die Rede, und in dem Gedicht mit dem doch sehr lustigen Titel "das senfei" taucht der Dichter Sean Bonney auf, der bei einem Unfall ums Leben kam, der womöglich kein Unfall war.

Dem Tod ist nicht anders beizukommen als mit Lachen, und sei es ein teuflisches, zerstörerisches Lachen:



"wenn dein haus brennt, was tust du

holst du wasser, sand

schließt du den brennenden raum ab

rettest du die kinder, den hund

rufst du hilfe, warnst du die nachbarn

bläst du öl

ins feuer auf dass es endlich abfackelt

und du es los bist

dieses verdammte haus"

Fundstücke verschiedener Form und Gestalt

Eine andere Tradition, die man, wenn man möchte, aus diesen Gedichten heraushören kann, ist die der amerikanischen Beat-Poetry, der beiläufige und doch existentiell aufgeladene Ton eines Allen Ginsburg oder eines Frank O’Hara. Liebert erwähnt zudem einige Lyrikerinnen, die keine halben Sachen machten: Unica Zürn, Sylvia Plath oder Anne Sexton. Der düstersten aller Pop-Poetinnen, Nico alias Christa Päffgen, widmet sie eins der längsten Gedichte in ihrem schmalen Band. Manche dagegen sind denkbar kurz, geradezu haikuhaft oder kaum mehr als ein Aphorismus.

(imago / fStopImages / Malte Müller)

An anderer Stelle ist zu lesen, dass die 42 Gedichte des Bandes - eine ja sehr überschaubare Menge - innerhalb der doch sehr langen Zeitspanne von 16 Jahren entstanden sind. Und in der Tat: Sie muten zuweilen wie Fundstücke an, so verschieden sind sie in Form und Gestalt. Und trotzdem wirken sie weder im Einzelnen noch in der Gesamtkomposition zufällig oder beliebig. Auch wenn Liebert auf Reime und feste Versmaße verzichtet, ist doch jeder Zeilenbruch mit sicherer Hand und großer, gewissermaßen Mahler’scher Musikalität gesetzt.

"wer redet von krebs

du bist schütze du spielst mit freunden

fußball in denver du liegst in

der sonne deine lunge löchrig noch warm

eine faustvoll zerpresstes vogeljunges

du bist überall jetzt wo du nirgends bist

sind deine sohlen gestirnt deine seele

ein vakuum nur die erde über dir

ist flach & rotiert immer langsamer

und die djs die kellnerinnen

die götter der physik und die zeit und

ihre bediensteten, sie sind mir

verloren gegangen mit deinem gesicht

sie haben keine augen sie haben

keine ohren sie haben keine

worte mehr"

Um ehrlich zu sein: Eine englische Zeile findet sich dann doch in den "liedern an das große nichts". Aber auch wenn diese Zeile wie ein Song-Zitat wirkt, scheint sie, es findet sich kein anderer Beleg, von Liebert selbst zu stammen. Gut erfunden, gut erdichtet.

Juliane Liebert: "lieder an das große nichts"

Suhrkamp Verlag, Berlin, 88 Seiten, 18 Euro.

Studio LCB - aus dem Literarischen Colloquium Berlin

Samstag, 31. Juli 2021, 20.05 Uhr



Zu Gast sind:

Juliane Liebert mit ihrem Gedichtband "lieder an das große nichts"

und Michael Krüger mit seinem neuen Gedichtband "Im Wald, im Holzhaus" (beide im Suhrkamp Verlag erschienen)

sowie der Kritiker und Journalist Christian Metz



Am Mikrofon: Tobias Lehmkuhl