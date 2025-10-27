Der Magdeburger Hauptbahnhof ist zum "Bahnhof des Jahres 2025" gewählt worden. (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Eine zehnköpfige Jury der "Allianz pro Schiene", die den Titel vergibt, lobte den Bahnhof vor allem wegen seiner Aufenthaltsqualität und Anschlussmobilität. Der Magdeburger Hauptbahnhof habe in den vergangenen zehn Jahren ein bemerkenswertes "Upgrade" erhalten. So sorgten neue Zugänge für kurze Wege zu Straßenbahn und Bus. Frische Farben und grüne Inseln machten den Bahnhof freundlicher und erhöhten die Aufenthaltsqualität.

Für Sachsen-Anhalt ist es bereits der vierte Titel für einen "Bahnhof des Jahres". Vor Magdeburg wurden die Bahnhöfe in Halle, Lutherstadt Wittenberg und Halberstadt ausgezeichnet. Die "Allianz pro Schiene" vergibt den Titel "Bahnhof des Jahres" seit 2004. In der Jury sind unter anderem der Verkehrsclub Deutschland, der Fahrgastverband Pro Bahn und der Deutsche Bahnkunden-Verband vertreten.

