"Haftbefehl"

Juso-Chef Türmer (SPD) nutzt Wirbel um Doku über Deutschrapper Aykut Anhan für Kritik an Kanzler Merz

Juso-Chef Türmer hat Bundeskanzler Merz zum Verständnis der deutschen Gesellschaft zur Musik des derzeit vieldiskutierten Rappers "Haftbefehl" geraten. Die Texte des Musikers, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, könnten nicht nur Schülern dabei helfen, mehr Verständnis für die Lebensrealitäten in diesem Land zu entwickeln, sagte er dem Magazin "Focus".