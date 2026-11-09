Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Die SPD-Politikerin sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", wenn der Spritpreisdeckel so ausgestaltet werde wie vorgeschlagen, dann bleibe er totes Recht. Ihr leuchte beispielsweise überhaupt nicht ein, warum das Instrument erst dann greifen solle, wenn Preissteigerungen an den Tankstellen drei Wochen lang klar den EU-Durchschnitt überstiegen. Die Maßnahme dürfe am Ende kein Papiertiger werden. Auch Finanzminister und SPD-Chef Klingbeil hatte den Gesetzentwurf von Reiche kritisiert.

Die Koalition aus CDU, CSU und SPD hatte vereinbart, dass es ab Januar einen Preisdeckel geben soll. Bis Ende des Jahres gilt noch der Tankrabatt, der die Steuern auf Benzin und Diesel senkt.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.