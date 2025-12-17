Sozialstaat

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (Michael Brandt/dpa)

AWO: Sparen auf dem Rücken der Ärmsten

Auch die Arbeiterwohlfahrt wendet sich gegen den Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Bas (SPD). AWO-Präsident Groß sagte, es sei lang genug darüber diskutiert worden, wie man weiter auf dem Rücken der Ärmsten sparen könne. Diese Debatte sei für ein reiches Land wie Deutschland beschämend. Zudem werde von den eigentlichen Problemen abgelenkt. Groß betonte, in den vergangenen fünf Jahren seien die Preise für Lebensmittel um über 36 Prozent gestiegen. Menschen am Existenzminimum hätten aber keinen Ausgleich dafür bekommen.

Entwurf nach Unstimmigkeiten im Bundeskabinett

Zur Stunde befasst sich das Bundeskabinett mit der Reform. Eigentlich sollte der Entwurf schon in der vergangenen Woche auf den Weg gebracht werden. Vorbehalte aus unionsgeführten Ministerien hatten dazu geführt, dass der Gesetzentwurf aus dem Bundesarbeitsministerium wieder von der Tagesordnung genommen wurde. Vielen SPD-Mitgliedern gehen die geplanten Verschärfungen zu weit. Sie starteten ein Mitgliederbegehren gegen die Reform. Der Bundestag muss noch über die Änderungen beraten und abstimmen.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 17.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.