Soldaten einer separaten Brigade der Territorialen Verteidigung aus Dnipro feuern aus einem mobilen Partizan-Raketenwerfer in der Region Saporischschja im Südosten der Ukraine auf russische Stellungen. (Foto vom 13.7.2023) (--- / Ukrinform / dpa / ---)

Der Generalstab in Kiew berichtete von Kämpfen in zwei Dörfern in der Region. Bei russischen Luftangriffen auf den ukrainisch kontrollierten Teil des Dnipro-Ufers seien mehrere Zivilisten getötet worden. Russischen Angaben zufolge wurden die ukrainischen Angriffe abgewehrt.

Bundeskanzler Scholz sagte der Ukraine weitere Waffenlieferungen und finanzielle Unterstützung zu. Deutschland werde ein Winterpaket für das von Russland angegriffene Land schnüren, sagte Scholz in einer Regierungserklärung im Bundestag.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.