Parteitag der US-Demokraten

Kamala Harris wurde mit einer deutlichen Mehrheit von den Nominierten bestätigt. (dpa / AP / J. Scott Applewhite)

Sie war allerdings zuvor schon in einer Online-Abstimmung von den Delegierten nominiert worden, so dass die heutige Verkündigung nach Bundesstaaten vor allem für die Öffentlichkeit gedacht war. Harris meldete sich per Videoschalte aus Wisconsin zu Wort und bedankte sich für das Vertrauen. Ihre Hauptrede in Chicago wird Harris in der Nacht auf Freitag deutscher Zeit halten.

Heute ist der zweite von insgesamt vier Versammlungstagen. Unter anderem werden der ehemalige US-Präsidet Obama und seine Frau Michelle zu den rund 4.500 Delegierten sprechen.

Gestern hatte US-Präsident Biden hat die Demokraten bereits auf Präsidentschaftskandidatin Harris eingeschworen. Harris stehe für die Zukunft der Partei, sagte der 81-Jährige. Sie sei zäh, erfahren und ein Mensch von enormer Integrität.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.